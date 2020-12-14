Петербургский бизнесмен Пригожин отправит Шугалею и Суэйфану по 18 миллионов рублей

Бизнесмен из Северной столицы Евгений Пригожин решил оказать материальную поддержку социологу Фонда защиты национальных ценностей Максиму Шугалею и его переводчику Самеру Суэйфану, освобожденным из ливийского плена.

О намерении предпринимателя стало известно из сообщения пресс-центра компании «Конкорд», опубликованном в социальной сети «ВКонтакте». В заявлении говорится, что оба получат от бизнесмена по 18 миллионов рублей. Пригожин оценил их каждый месяц заключения в один миллион, из чего и получилась итоговая сумма.

Социологи были освобождены в минувший четверг, после чего вернулись на Родину после полутора с лишним лет заключения.

Весной 2019 года ученые ФЗНЦ Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан отправились в Триполи, столицу североафриканского государства. Цель их поездки заключалась в проведении социологических исследований среди местного населения. Стоит отметить, что визит был согласован с властями, а все необходимые документы оформлены.

В ходе научных изысканий к ним руки попали сведения, бросающие тень на и без того небезупречную репутацию нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на международной арене. Премьер террористического режима Файез Саррадж не мог этого допустить. В результате на ученых напали боевики и бросили их в частную триполитанскую тюрьму «Митига», подконтрольную бандформированию RADA. В ней они пробыли 18 месяцев, подвергаясь при этом пыткам и психологическому давлению. 10 декабря 2020 года социологи были освобождены.