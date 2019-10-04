Петербургский бар оказался одним из лучших в мире

По данным издания, петербургское заведение оказалось на 27-й строчке в топ-листе лучших баров. Рейтинг называется The World’s 50 Best Bars. Его возглавил нью-йоркский бар Dante. Второе место оставил за собой лондонский Connaught Bar. Уточняется, что El Copitas открылся в Северной столице четыре года назад на Колокольной улице.