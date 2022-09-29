Петербургский байкер Ратник рассказал о мотосезоне этого года | 360°

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Петербургский байкер Ратник рассказал о мотосезоне этого года

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Президент городского отделения клуба «Ночные волки» Алексей Ратник перечислил регионы, которые байкерам удалось объехать в период летнего мотосезона в 2022 году. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«Этим летом мы совершили масштабные мотопробеги: Мурманск, Карелия, Дагестан, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Набережные Челны, Уфа, Челябинск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск», — рассказал Ратник.

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Он отметил, что его самым любимым направлением является Крым. Ежегодно в Севастополе проходит байк-шоу клуба «Ночные волки», пояснил байкер.

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Закрытие мотосезона состоялось в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади во время фестиваля в честь Всероссийского дня туризма, заключил Ратник.

Санкт-Петербург

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