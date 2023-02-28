Общество 28 февраля 2023, 17:41 Петербургских «детей-бабочек» обеспечили дорогостоящими медицинскими материалами

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В Санкт-Петербурге девять маленьких пациентов, страдающих врожденным буллезным эпидермолизом, получили дорогостоящие медицинские материалы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Так называемый синдром бабочки, при котором чувствительность кожи человека сравнима хрупким крылом бабочки, является сложным генетическим заболеванием. В Петербурге им страдают 25 детей и 13 взрослых.

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Отмечается, что до недавнего времени пациенты вынуждены были приобретать дорогостоящие перевязочные материалы за свой счет. С 2020 года петербуржцев с диагнозом ВБЭ обеспечивают медикаментами за счет городского бюджета.

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