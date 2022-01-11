Петербургские вузы предложат казахстанским студентам сдать сессию дистанционно

Санкт-Петербургский государственный университет и Политехнический университет Петра Великого предоставят студентам из Казахстана возможность сдать сессию в дистанционном режиме. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

В вузах уточнили, что студенты из Казахстана, не имеющие возможности приехать в Россию из-за ситуации в стране, могут направить заявление и сдать сессию дистанционно.

«В настоящее время, в частности, объективной и уважительной причиной для предоставления студентам индивидуального графика или академического отпуска может быть сложная ситуация и пребывание студента на территории Казахстана, например проблема отсутствия интернет-связи для удаленного обучения и другие проблемы. В таких случаях тем студентам, находящимся на территории Казахстана, кто направит заявление и/или не сможет вовремя сообщить о возникших проблемах, экзамены будут перенесены», — отметили в СПБГУ.