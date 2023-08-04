Общество 04 августа 2023, 13:37 Петербургские врачи выполнили 110 операций по трансплантации донорских органов с начала 2023 года

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В поликлиниках Санкт-Петербурга провели 110 операций по трансплантации донорских органов по итогам первого полугодия текущего года. Об этом сообщил сайт «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

За последние десять лет количество выполненных операций по пересадке сердца и печени выросло в семь раз. В прошлом году в медицинском центре имени В. А. Алмазова врачи провели уникальную трансплантацию с одномоментным аортокоронарным шунтированием.

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Отмечается, что всего в Петербурге пересадку донорских органов проводят девять медучреждений.