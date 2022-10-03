Петербургские врачи спасли младенца с редчайшим пороком сердца | 360°

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Петербургские врачи спасли младенца с редчайшим пороком сердца

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Кардиохирурги Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий спасли новорожденную девочку с очень редким пороком сердца — самой тяжелой формой аномалии Эбштейна. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

Аномалия Эбштейна это врожденный порок сердца, при котором трехстворчатый аортальный клапан расположен неправильно и смещен вниз. Еще 10 лет назад смертность от этого порока была крайне высокой, сейчас же врачи научились делать операцию по конусной реконструкции клапана. Из собственных остаточных тканей сердца создается клапан, позволяющий полностью реконструировать анатомию правых отделов сердца. Это крайне сложная операция, а на новорожденных ее проводили не более 20 раз по всему миру. Одним из таких случаев стала пациентка петербургских хирургов. Операция прошла успешно, сейчас ребенок уже находится дома с матерью.

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