Общество 09 марта 2023, 15:32 Петербургские врачи рассказали, как спасали попавшую под КамАЗ велосипедистку

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Полтора года назад молодая девушка, двигаясь на велосипеде, попала под колеса КамАЗа. Врачам Мариинской больницы города Санкт-Петербурга удалось спасти пострадавшую и сохранить здоровье, сообщила газета «Петербургский дневник».

Медики отметили, что девушка поступила в больницу с тяжелейшими травмами таза и отслойкой кожи на бедре. Врачами было принято решение удалить поврежденную кожу и поместить ее в холодильник. На следующий день специалистам удалось успешно провести операцию.

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Отмечается, что к настоящему моменту девушка уже может передвигаться на двух ногах.

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