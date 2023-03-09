09 марта 2023, 15:32
Петербургские врачи рассказали, как спасали попавшую под КамАЗ велосипедистку
Полтора года назад молодая девушка, двигаясь на велосипеде, попала под колеса КамАЗа. Врачам Мариинской больницы города Санкт-Петербурга удалось спасти пострадавшую и сохранить здоровье, сообщила газета «Петербургский дневник».
Медики отметили, что девушка поступила в больницу с тяжелейшими травмами таза и отслойкой кожи на бедре. Врачами было принято решение удалить поврежденную кожу и поместить ее в холодильник. На следующий день специалистам удалось успешно провести операцию.
Реклама
Отмечается, что к настоящему моменту девушка уже может передвигаться на двух ногах.
Реклама
Санкт-Петербург
Здравоохранение
Врачи
Реклама
Реклама