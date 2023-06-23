Общество 23 июня 2023, 13:39 Петербургские волонтеры вышли к «Пионерской» для информирования местных жителей о закрытии станции

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В Санкт-Петербурге волонтеры вышли к станции метрополитена «Пионерская» для информирования местных жителей о ее закрытии. Об этом сообщил сайт petrograd.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту Петербурга.

«Пионерская» будет закрыта на ремонтные работы с 24 июня по 22 августа. Волонтеры помогают петербуржцам подобрать альтернативные маршруты наземного транспорта.

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Отмечается, что активисты будут информировать местных жителей до 27 июня.