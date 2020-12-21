Петербургские власти уточнили, сколько коек откроется в ближайшие дни

По данным издания, в Петербурге в ближайшем будущем откроют три корпуса в «Ленэкспо» для среднетяжелых пациентов, новый корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной и 210 коек в федеральных медучреждениях. Отмечается, что сейчас в городе развернуто более 11 150 коек. Учитывая новые мощности, Петербург получит свыше двух тысяч коек дополнительно.