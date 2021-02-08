Петербургские власти создадут для таксистов стандарты этичного поведения

По данным информагентства, в кодексе будет прописан собирательный «портрет» водителя. Также в нем будет содержаться перечень минимальных требований в отношении качества услуг, предоставляемых таксистами. Отмечается, что мнение водителей и пассажиров будет учитываться при разработке этих правил.