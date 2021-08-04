Петербургские власти разберутся с водителем, который высадил из маршрутки инвалида

Глава Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал «Газете.ru», что городские власти начали проверку после отказа водителя маршрутки везти пассажира с ДЦП.

По данным издания, шофер попытался в грубой форме высадить инвалида из маршрутного такси. Этим пассажиром оказался петербуржец Иван Бакаидов, который входит в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes.

«Сейчас разбираемся с этим водителем. Его некорректное поведение в целом нехорошо, не только в отношении инвалида. Если он позволил себе какие-то грубые слова, то это и в отношении простых людей неправильно», — подчеркнул Поляков.

По его словам, водителя ждут меры дисциплинарного воздействия. К проверке подключилась прокуратура. Отмечается, что в этой маршрутке не действуют льготы для пассажиров, поскольку она является частным перевозчиком.

В прокуратуре тоже петербургской прокуратуре также начали проверку.

«Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга организовала проверку исполнения федерального законодательства при оказании инвалиду услуг по пассажирской перевозке по автобусному маршруту. Прокуратура проверит соблюдение социальных прав инвалида в деятельности перевозчика», — сообщили «360» в пресс-службе надзорного ведомства.