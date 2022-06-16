Петербургские власти определились с местом для нового вестибюля станции метро «Приморская»

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщили, где построят второй вестибюль станции метро «Приморская». Об этом написали «Невские новости».

По данным издания, в качестве места для строительства выбрали участок на улице Беринга. Предполагается, что вестибюль возведут в непосредственной близости от жилых кварталов для удобства горожан. Отмечается, что близлежащую территорию планируют обустроить в соответствии с последними стандартами.