Петербургские власти допустили перевод школьников на дистанционку

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что учеников городских школ переведут на дистанционный формат обучения, если эпидемическая обстановка ухудшится. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Беглов напомнил, что школьники смогут вернуться за парты после окончания осенних каникул.

«Но если ситуация не позволит — а я надеюсь, что все будет хорошо — тогда придется переходить на дистанционку», — объяснил губернатор.

ИА НСН отметило, что у Петербурга уже есть опыт дистанционного обучения.