Петербургские вице-губернаторы выступили за легализацию граффити

Бондаренко предложил установить датой его окончания 1 февраля следующего года. Он отметил, что необходимо исключить из запрета те граффити, которые носят экстремистский характер, содержат «варварские» надписи и угрожают безопасности.

Бельский также выступил за легализацию стрит-арта.

«Считаю целесообразным проработать вопросы создания и сохранения граффити с участием исполнительных и законодательных органов власти, представителей общественности и заинтересованной молодежи», — заявил вице-губернатор Петербурга.