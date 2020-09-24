Петербургские вице-губернаторы выступили за легализацию граффити
Николай Бондаренко и Александр Бельский, вице-губернаторы Санкт-Петербурга, поддержали временный мораторий на закрашивание граффити. Об этом сообщил сайт Daily Storm со ссылкой на депутата законодательного собрания Петербурга Дениса Четырбока.
Бондаренко предложил установить датой его окончания 1 февраля следующего года. Он отметил, что необходимо исключить из запрета те граффити, которые носят экстремистский характер, содержат «варварские» надписи и угрожают безопасности.
Бельский также выступил за легализацию стрит-арта.
«Считаю целесообразным проработать вопросы создания и сохранения граффити с участием исполнительных и законодательных органов власти, представителей общественности и заинтересованной молодежи», — заявил вице-губернатор Петербурга.