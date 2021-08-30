Петербургские учителя получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Петербургские учителя, педагоги дополнительного образования, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры, школьные психологи и все, кто непосредственно работает с детьми, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

«После окончания педсовета у нас состоится рабочее совещание с членами городского правительства, на котором будут даны соответствующие поручения, чтобы в течение трех недель выплаты были произведены», — сказал он.

По словам Беглова, он не знает ни одного другого российского мегаполиса, где работа образования в пандемию сохранилась в обычном формате так, как в Санкт-Петербурге.

«Во многом благодаря непрерывной очной работе школ бесперебойно работала городская экономика. Это уже второй учебный год, к которому мы готовимся в условиях пандемии», — подчеркнул губернатор.

Глава города отметил, что специалисты научились обеспечивать эпидемическую безопасность учебных заведений, благодаря чему школы, детские сады, колледжи весь минувший год оставались самыми защищенными территориями.

В ближайшие три года в Санкт-Петербурге будут построены 50 школ и 78 детских садов, пообещал он. По его словам, город решит проблему дисбаланса между жилой и социальной застройкой, а дефицит мест в школах и детских садах будет постепенно ликвидирован.