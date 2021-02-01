Петербургские суды заблокировали часть аниме во «ВКонтакте»

«Районные суды Санкт-Петербурга вынесли определения о применении мер предварительной защиты по административным искам прокуроров о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Доступ к аниме ограничили до рассмотрения исков прокуроров о запрете распространения некоторых японских мультфильмов.

Ранее Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил в России популярное японское аниме «Тетрадь смерти», третий эпизод «Инуяшики» и мультфильмы «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь». Ограничения коснулись аниме на некоторых ресурсах, где не было маркировки «18+».