facebook_pixel
    01 февраля 2021, 14:56

    Петербургские суды заблокировали часть аниме во «ВКонтакте»

    Андрей Иванов

    Суды в Санкт-Петербурге заблокировали доступ к аниме на популярных ресурсах. В их числе сайты jut.su, Yummy Anime, AnimeGO и социальная сеть «ВКонтакте». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.
    Петербургские суды заблокировали часть аниме во «ВКонтакте»

    «Районные суды Санкт-Петербурга вынесли определения о применении мер предварительной защиты по административным искам прокуроров о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

    Доступ к аниме ограничили до рассмотрения исков прокуроров о запрете распространения некоторых японских мультфильмов.

    Ранее Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил в России популярное японское аниме «Тетрадь смерти», третий эпизод «Инуяшики» и мультфильмы «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь». Ограничения коснулись аниме на некоторых ресурсах, где не было маркировки «18+».