Общество 13 апреля 2023, 17:18 Петербургские рыбаки рассказали, что старт продаж корюшки в этом году переносится

Читать 360tv в

В Петербурге анонсировали начало сезона корюшки 15 апреля и даже определили точки, где ее будут продавать, но товара в назначенный срок не будет. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на руководитель торговой компании по продаже рыбы Алексей Лебедев.

По его словам, рыбаки даже не приступили к ловле, потому что на Ладожском озере еще идет лед. И еще около недели ситуация не изменится. Лишь тогда, когда лед полностью сойдет, рыбаки приступят к ловле.

Реклама

«Послезавтра еще точно рыбы не будет. Продавать пока нечего. Чуть позже, в течение недели, лед должен уйти и начнем ловить», — рассказал Алексей Лебедев.

Авторы: