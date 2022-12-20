Общество 20 декабря 2022, 18:07 Петербургские программисты смогут стать участниками программы «Доступное жилье»

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Жилищная программа «Доступное жилье» в Санкт-Петербурге открывает возможность приобретения квартир по льготной стоимости для петербургских программистов. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Данную программу расширили для некоторых категорий населения. Теперь она доступна соцработникам, которые работают в Санкт-Петербурге.

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Отмечается, что получить жилье по льготной стоимости смогут те программисты, которые работают в аккредитованной петербуржской компании и имеют стаж не менее четырех месяцев.

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