Петербургские полицейские спасли школьниц из «группы смерти», пытавшихся покончить с собой

Две девушки из Санкт-Петербурга оставили родителям предсмертные записки. У сотрудников полиции, Росгвардии и ФСБ было немного времени предотвратить суицид — за час они справились с этим.

Как выяснилось подростки недавно создали «группу смерти», где обсуждали тему самоубийства, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону. Накануне мать одной 13-летней девочки, которая оставила предсмертную записку, заявила в полицию о пропаже дочери. Сотрудники быстро выяснили, что она ушла со своей подругой, которая оставила такую же записку своим родителям.

«Необходимо отметить, что семьи школьниц исключительно благополучные и ранее никаких сигналов о девиантном поведении несовершеннолетних в полицию не поступало», — сообщили в ведомстве.

По данным сайта FlashNord, девушек нашли в невменяемом состоянии в заброшенном здании. При них был обнаружен аптечный чек на 2000 рублей. Подростков сразу же госпитализировали. Организована проверка случившегося. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.