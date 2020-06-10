Петербургские парикмахерские могут открыться с 15 июня

Во время онлайн-конференции вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал, что региональные власти рассматривают вариант с возобновлением работы организаций в сфере услуг. Имеются в виду мастерские по ремонту обуви, прачечные и химчистки.

В связи со снятием ограничений вирусолог Анатолий Альтштейн напомнил, что горожанам нужно по-прежнему соблюдать противоэпидемические правила.