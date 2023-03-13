Общество 13 марта 2023, 13:12 Петербургские организации подготовят проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире к апрелю

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Сразу несколько петербургских организаций работают над проектом реставрации Триумфальной арки в сирийском городе Пальмира. Об этом сообщил «Деловой Петербург».

Специалисты работают дистанционно, так как находиться в Пальмире все еще небезопасно. Как добавили «Известия», проект разрабатывают при участии Института истории материальной культуры, Государственного Эрмитажа, архитектурных мастерских Максима Атаянца и «Студии 44».

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Триумфальную арку построили, когда правил римский император Септимия Севера. В начале XX века ее отреставрировали и укрепили с помощью железобетонных элементов. Однако гражданская война в Сирии, привела к частичному разрушению арки в 2015 году.

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