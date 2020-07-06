Петербургские музеи и спортзалы открываются для посетителей

В Санкт-Петербурге с 6 июля возобновляют работу музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, закрытые из-за распространения коронавируса. Такое распоряжение выпустил губернатор города Александр Беглов.

Спортзалы и бассейны, находящиеся в зданиях торгово-развлекательных центров, пока останутся закрытыми, говорится в документе.

Также с 6 июля смогут начать работу крупные магазины (площадью свыше 400 квадратных метров), имеющие отдельный вход с улицы.

В музеи и спортзалы будут пускать только в масках и перчатках. Средства индивидуальной защиты также обязаны носить работники заведений.

На кассах, стойках администратора и в гардеробах работник должен быть отделен от посетителей защитным экраном. Также требуется отдельный вход и выход для разделения людских потоков.

На экскурсиях допускается максимум пять посетителей, им предписано держать дистанцию в 1,5 метра. Аудиогиды должны быть с одноразовыми наушниками, после каждого использования их следует дезинфицировать.

В спортзалах должно находиться не более одного человека на четыре квадратных метра площади зала, в бассейнах — не более одного человека на 10 квадратных метров площади воды.

В понедельник 6 июля для посетителей откроется Петропавловская крепость, Зоологический музей, Центральный военно-морской музей, Музей обороны и блокады Ленинграда, Государственный литературный музей «XX век» и другие учреждения. Эрмитаж готовится принять первых посетителей не раньше середины июля, с 15 июля посетителей начнут пускать в Русский музей.