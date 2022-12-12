Общество 12 декабря 2022, 16:57 Петербургские МФЦ рассказали о самых востребованных услугах в уходящем году Петербуржцы чаще всего обращались в МФЦ за услугами, связанными с недвижимостью

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Услуги по государственной регистрации недвижимости стали самыми популярными и востребованными среди жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

На оказание этой услуги в петербургские МФЦ было подано порядка 605 тысяч заявок с начала года. На втором месте по востребованности оказались услуги на социальные сферы, в основном, касающиеся ежемесячных детских пособий.

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Отмечается, что всего в северной столице работает 67 многофункциональных центров.

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