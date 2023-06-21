Общество 21 июня 2023, 16:18 Петербургские МФЦ начали принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги

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Многофункциональные центры Санкт-Петербурга начали принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги с 19 июня. Об этом сообщил сайт piter.tv со ссылкой на пресс-службу Комитета по информатизации и связи.

В первый день тестирования специалисты провели пять платежей. МФЦ будут принимать от петербуржцев оплаты за газ, водоснабжение и электроэнергию.

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Отмечается, что для удобства местных жителей в городских многофункциональных центрах установили более тысячи терминалов для оформления платежей за ЖКУ.