15 февраля 2023, 17:56
Петербургские медики за пять лет спасли более 3 тысяч больных раком
Врачи Медицинского института имени Березина Сергея города Санкт-Петербурга за пять лет работы спасли жизни более трех тысяч людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».
Специалисты данного центра останавливают рост опухоли с помощью протонов. Благодаря такому лечению уничтожаются самые сложные виды онкологических образований.
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Отмечается, что дети составляют половину всех пациентов петербургского медицинского института имени Березина.
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