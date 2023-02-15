Общество

15 февраля 2023, 17:56

Петербургские медики за пять лет спасли более 3 тысяч больных раком

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Врачи Медицинского института имени Березина Сергея города Санкт-Петербурга за пять лет работы спасли жизни более трех тысяч людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

Специалисты данного центра останавливают рост опухоли с помощью протонов. Благодаря такому лечению уничтожаются самые сложные виды онкологических образований.

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Отмечается, что дети составляют половину всех пациентов петербургского медицинского института имени Березина.

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