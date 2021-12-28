Петербургские медики подвели итоги года

Врачи из Санкт-Петербурга подвели итоги года в интервью газете «Петербургский дневник». Корреспонденты издания задали им три вопроса: о главных итогах прошедшего года, планах на следующий и о новогодних пожеланиях читателям.

Все медики пожелали петербуржцам крепкого здоровья в наступающем году. Главными итогами года назвали новые шаги в изучении коронавируса и борьбы с ним, а также открытие новых больниц в городе.

«Несмотря на нагрузку, ни разу не было случая, чтобы пациент не мог госпитализироваться. Мы обеспечили всех помощью как в амбулаторном, так и в стационарном звене», — сказал Дмитрий Лисовец, председатель Комитета по здравоохранению Петербурга.

В следующем году врачи надеются побороть пандемию коронавируса и зажить как раньше.

«Надеюсь, что в 2022 году пандемия закончится и мы вернемся к обычным видам деятельности», — подытожил Максим Кабанов, начальник Госпиталя для ветеранов войн.