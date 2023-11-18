Общество 18 ноября 2023, 17:00 Петербургские кондитеры приготовили гигантское пирожное «Картошка» Пирожное «Картошка» весом 123 кг приготовили в Петербурге Пресс-служба Красногвардейского района

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Петербургская кондитерская «Север — Метрополь» приготовила 123-килограммовое пирожное «Картошка» в год своего 120-летия. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Красногвардейского района.

Кулинары потратили на его создание 20 килограммов сахара и 25 килограммов муки. Длина гигантского пирожного составила 70 сантиметров, но оно ни в чем не отличается от своей миниатюрной версии. Время приготовления «юбилейного» шедевра заняло более четырех часов.

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«Компания подала заявку на фиксацию рекорда в Реестр Рекордов России в номинацию „Самое большое пирожное Картошка в России“», — рассказали в районной администрации.

Ранее вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова предупредила родителей, что при покупке сладостей для детей нужно тщательно изучить их состав. Лучший вариант для детского подарка — приобретение конфет и шоколада в фирменных магазинах здорового питания. В этих сладостях содержится минимальное количество консервантов и различных добавок, добавила она.