Петербургские католики посчитали, что Моргенштерн когда-нибудь сможет прийти к Богу

Католики Санкт-Петербурга заступились за Моргенштерна, после того, как член КПРФ выступил с критикой рэпера и его клипов. По мнению депутата, в видеозаписях музыканта используются образы, которые могут оскорбить верующих, рассказал Daily Storm.

На этом основани Сергей Гаврилов предлагал заблокировать клипы певца. Однако католики Петербурга выраизили другую точку зрения. Например, писатель Илья Согов и журналист Михаил Фатеев предположили, что однажды Моргенштерн сможет стать католиком, а сейчас за него просто нужно помолиться.

«Что делали с нашим Спасителем? В него плевали, его бичевали, унижали, на него возлагали терновый венец. Что же он сделал в ответ? Обратился в полицию? Закричал, что это оскорбляет его? Нет. Он смиренно это терпел. Я не смотрел этот клип, но уверен, что это плохой ролик и богохульный. Но вопрос не в том, какой клип, а что теперь делать. Как прихожанину Церкви мне ближе позиция ее основателя — он терпел и молился за тех, кто убивал его», — подытожил Стогов.