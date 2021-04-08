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    08 апреля 2021, 11:40

    Петербургские католики посчитали, что Моргенштерн когда-нибудь сможет прийти к Богу

    Гора Орлов

    Католики Санкт-Петербурга заступились за Моргенштерна, после того, как член КПРФ выступил с критикой рэпера и его клипов. По мнению депутата, в видеозаписях музыканта используются образы, которые могут оскорбить верующих, рассказал Daily Storm.

    Петербургские католики посчитали, что Моргенштерн когда-нибудь сможет прийти к Богу

    На этом основани Сергей Гаврилов предлагал заблокировать клипы певца. Однако католики Петербурга выраизили другую точку зрения. Например, писатель Илья Согов и журналист Михаил Фатеев предположили, что однажды Моргенштерн сможет стать католиком, а сейчас за него просто нужно помолиться.

    «Что делали с нашим Спасителем? В него плевали, его бичевали, унижали, на него возлагали терновый венец. Что же он сделал в ответ? Обратился в полицию? Закричал, что это оскорбляет его? Нет. Он смиренно это терпел. Я не смотрел этот клип, но уверен, что это плохой ролик и богохульный. Но вопрос не в том, какой клип, а что теперь делать. Как прихожанину Церкви мне ближе позиция ее основателя — он терпел и молился за тех, кто убивал его», — подытожил Стогов.