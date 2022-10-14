Петербургские фонтаны закроются на зиму до конца октября | 360°

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Петербургские фонтаны закроются на зиму до конца октября

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Петербургские фонтаны завершают рабочий сезон и закрываются до следующей весны. Об этом сообщило издание «Нева Тудэй» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Работы по консервации фонтанов будут завершены до конца октября. Сейчас уже остановлены фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина, также работу приостановили светомузыкальные фонтаны в Петергофе, в сквере у Гостиного двора в Кронштадте и фонтан «Крестики-нолики» в Сестрорецке.

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Всего летом в Петербурге работали 76 фонтанов и три фонтанных комплекса.

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