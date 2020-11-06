Петербургские доставщики еды рассказали о предпринимаемых мерах безопасности

«При обнаружении вышеперечисленных симптомов курьер обязан сообщить своим координаторам о необходимости отменить смену и обратиться за медицинской помощью, затем проинформировать координатора о результатах обследования», — заверил представитель компании Delivery Club.

По его словам, для возвращения к работе курьер обязан предоставить справку из медучреждения, в котором он проходил лечение.

В свою очередь в компании igoods обозначили, что их сотрудникам запрещено выходить на работу даже в случае малейших признаков недомогания.

«Сейчас многие заказы доставляют с помощью бесконтактной доставки — курьер оставляет заказ у двери, предварительно позвонив покупателю», — добавил представитель предприятия.