Петербургские дома-памятники передадут арендаторам по программе «Рубль за метр»

Петербургские памятники истории и культуры — всего 11 зданий — передадут арендаторам по программе «Рубль за метр». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

В частности, арендатора должен найти усадьба архитектора Гана в Петергофе, особняк Мессонье на Кожевенной линии, комплекс жилых домов по улице Урицкого в Кронштадте, дом Полевой в Ломоносове и другие памятники архитектуры.

По условиям программы, здания, которые находятся в плачевном состоянии и никем не используются, передаются арендаторам сроком на 49 лет. В течение семи лет арендатор должен отреставрировать здание. Пока идет реставрация, арендатор платит сумму, которая определяется во время аукциона. Его проводит Фонд имущества Санкт-Петербурга. После этого специалисты Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры принимают проделанную работу, и тогда арендатор может обратиться в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с заявлением на установку минимальной арендной платы в размере один рубль за один квадратный метр.