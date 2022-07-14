Петербургские депутаты предложили установить единые правила для аттракционов

Депутаты петербургского парламента Константин Чебыкин и Антон Рудаков предложили создать единый закон о деятельности аттракционов всех видов. Об этом написала «Парламентская газета».

По их словам, такой закон нужен по той причине, чтобы местные власти, где произошло то или иное происшествие, имели полномочия предотвращать их, а не просто реагировать.

Например, в Санкт-Петербурге на данный момент учет всех аттракционов ведет Государственная техническая инспекция, однако контролировать их работу она не может. Связано это с тем, что нет федерального закона, который регламентировал бы вопросы эксплуатации, технического состояния аттракционов и их госрегистрации.

«Гостехнадзор и прокуратура могут в такой ситуации реагировать только постфактум, если что-то случилось. А проверить и предупредить возможные проблемы — нет. В итоге целая отрасль индустрии услуг развлечений, оказываемых преимущественно несовершеннолетним, остается неподконтрольной государству», — отметил Чебыкин.

Согласовать с коллегами инициативу Федерального закона «Об аттракционах» депутаты намерены на осенней сессии петербургского Заксобрания.