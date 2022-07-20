Петербургские депутаты попросили власти помочь состарившимся собакам-поводырям

Собаки-поводыри по истечению срока службы как правило отправляются в приюты. Незрячие люди обычно привязываются к собакам и не хотят их бросать, но часто не имеют возможности прокормить состарившегося друга. Депутаты петербургского парламента считают, что нельзя ставить инвалидов перед таким нравственным выбором. Они обратятся к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с просьбой помочь собакам, написала «Парламентская газета».

Авторы инициативы — Елена Киселева и Елена Рахова — подготовили обращение с просьбой дополнить пункт 11 постановления федерального правительства от 30 ноября 2005 года № 708 — он устанавливает правила обеспечения инвалидов собаками-проводниками и выплаты компенсаций на их содержание и ветеринарное обслуживание. Они предложили предоставлять слепым финансирование на содержание состарившейся собаки-поводыря, в случае, если инвалид хочет оставить ее при себе.