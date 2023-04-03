03 апреля 2023, 17:34
Петербургские больницы обеспечены достаточным количеством донорской крови
В больницах Санкт-Петербурга есть все необходимые медикаменты и достаточное количество донорской крови для пострадавших при взрыве на Университетской набережной. Об этом сообщил председатель петербургского фонда доноров Станислав Давыдов газете «Петербургский дневник».
Отмечается, что многие клиники города имеют собственные отделения переливания крови.
Реклама
Никаких срочных потребностей в определенной группе крови в больницах Петербурга в настоящий момент нет, добавил Давыдов.
Здравоохранение
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
Реклама
Реклама