Петербургские больницы обеспечены достаточным количеством донорской крови

В больницах Санкт-Петербурга есть все необходимые медикаменты и достаточное количество донорской крови для пострадавших при взрыве на Университетской набережной. Об этом сообщил председатель петербургского фонда доноров Станислав Давыдов газете «Петербургский дневник».