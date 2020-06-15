Петербургские блогеры ответят за рукопашные бои на плоту. Их снимали ради ролика на YouTube

Компания петербургских блогеров устроила бои на самодельном плоту в Галерной гавани. Полиция задержала нарушителей.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что в полицейский участок доставлены девять человек, которые устроили массовое мероприятие. Они организовали постановочный рукопашный бой. На видео, которое распространила пресс-служба, видно, что на плоту отдыхают несколько десятков человек без индивидуальных средств защиты. По сведениям «Фонтанки», на плоту проходили съемки шоу на YouTube. Источник агенства «Интерфакс» сообщил, что бои организовали через рассылку приглашений в YouTube.

Инициатор боя 38-летний петербуржец, в его отношении составлен протокол по статье 20.2-2 КоАП за организацию мероприятии, повлекших нарушение общественного порядка. На остальных задержанных составлены административные протоколы.

На сегодняшний момент в России выявлено 8246 зараженных за сутки — этот показатель самый низкий за период с 1 мая 2020 года.