Петербургская учительница шокировала родителей публикациями в соцсети
Учительницу одной из школ Санкт-Петербурга уволили после жалобы. Родители учеников обнаружили, что их дети подписаны на аккаунт учительницы в Twitter, сообщило ИА «Невские новости».
Родителей обеспокоило содержание публикаций учительницы истории и ее переписка с учениками.
Пресс-служба администрации школы рассказала, что родители заглянули в аккаунт педагога, и его содержание их обеспокоило. Затем они пришли к директору.
После директор вызвала учительницу к себе и задала вопросы, с которыми к ней пришли родители. По итогам беседы преподаватель написала заявление на увольнение по собственному желанию.