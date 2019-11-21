Петербургская учительница шокировала родителей публикациями в соцсети

Родителей обеспокоило содержание публикаций учительницы истории и ее переписка с учениками.

Пресс-служба администрации школы рассказала, что родители заглянули в аккаунт педагога, и его содержание их обеспокоило. Затем они пришли к директору.

После директор вызвала учительницу к себе и задала вопросы, с которыми к ней пришли родители. По итогам беседы преподаватель написала заявление на увольнение по собственному желанию.