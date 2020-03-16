Петербургская школьница выдумала историю о нападении, чтобы объяснить прогул

Полиция завершила проверку по заявлении о нападении на 15-летнюю школьницу из Санкт-Петербурга. Выяснилось, что девушка выдумала историю, чтобы объяснить, почему ее в тот день не было на занятиях.

Ранее в полиции рассказали о поступившем заявлении. В нем отец пострадавшей сообщал о том, что днем 14 марта на нее напали и избили. Его дочь утверждала, что в нападении участвовали четверо молодых людей 16-17 лет. Трое из них, заявила она, были кавказской внешности.

В руках у одного из нападавших девушка заметила нож с коричневой ручкой. Ей злоумышленник ударил пострадавшую по губе и в живот. В результате, как говорилось в заявлении, девятиклассница получила порезы.

Инцидент произошел на Караваевской улице, неподалеку от дома, где живет пострадавшая, уточнили в главке МВД.

В ходе проверки выяснилось, что история об избиении была фантазией школьницы. Ее отец попросил прекратить проверку.