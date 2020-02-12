Петербургская полиция поймала мужчину, находившегося в розыске 16 лет

По данным издания, сотрудники полиции поймали мужчину около одного из домов на Ленинском проспекте. В 2004 году его обвинили в убийстве, и ему удалось скрыться. Ранее его привлекали к ответственности за превышение должностных полномочий и разбой. Задержанного отпустили под обязательство о явке.