Общество 14 января 2024, 23:24 Полиция нагрянула с проверкой в клуб MOD, где выступала скандальная группа «Щенки» «Коммерсант»: в петербургский клуб MOD прибыл наряд полиции Unsplash

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Полиция Санкт-Петербурга проверила клуб MOD. Правоохранители прибыли туда со служебной собакой в субботу, 13 января, прервав фестиваль Stoned Heavy Comedown II и выступление групп Zero Degrees, Electric Crown, Goddammit, Flood, сообщило издание «Коммерсант».

По словам очевидцев, полицейские появились в клубе внезапно. Они закрыли сцену и запретили всем выходить из клуба. Примерно в 22:00 полиция ушла из заведения и никого не задерживала. Издание не исключает, что правоохранители проверили клуб на соблюдение санитарных требований.

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В начале января в клубе прошло выступление группы «Щенки». Солист музыкального коллектива Максим Тесли (настоящая фамилия — Моисеев) выступал в одном носке, надетом на половой орган. После концерта Генпрокуратура проверила музыканта на пропаганду ЛГБТ*

Тесли доставили в Калининский районный суд Санкт-Петербурга. Туда он прибыл одетым, пошутили сотрудники. Суд рассматривал действия исполнителя как мелкое хулиганство. Позже он получил по этой статье 10 суток ареста.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.