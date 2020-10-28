Петербургская пенсионерка заплатила за «снятие порчи» четверть миллиона рублей
В Санкт-Петербурге 64-летняя пенсионерка стала жертвой мошенничества. С ней провели трехдневный обряд по телефону, чтобы «снять порчу». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, женщина увидела по телевизору рекламу экстрасенса и связалась по указанному телефону. В течение трех дней ей оказывали некую обрядовую услугу, за которую она отдала 250 тысяч рублей. Лишь через пять месяцев петербурженка осознала, что ее обманули. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.