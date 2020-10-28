Петербургская пенсионерка заплатила за «снятие порчи» четверть миллиона рублей

По данным издания, женщина увидела по телевизору рекламу экстрасенса и связалась по указанному телефону. В течение трех дней ей оказывали некую обрядовую услугу, за которую она отдала 250 тысяч рублей. Лишь через пять месяцев петербурженка осознала, что ее обманули. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.