Петербургская молодежь вторую ночь подряд устраивает дискотеку в центре города

Молодые люди снова массово вышли на улицу баров в Петербурге, наплевав на дистанцию и другие ограничения. Видео в соцсетях опубликовали сами участники. Что делала полиция в этот момент, видно на кадрах в паблике «ВКонтакте».

Несколько машин ДПС перекрыли часть улицы Рубинштейна, но никого не задерживали. Сотрудники останавливали авто и проверяли документы. На вопрос одного из жителей «Товарищ командир, а самоизоляцию отменили?» сотрудник в форме ответил отрицательно.

В комментариях подписчики удивлялись, «почему всех так тянет в центр», и советовали выезжать лучше «на свежий воздух за город». Один из интернет-пользователей написал, что с интересом наблюдает за молодежью из больницы, где он лежит с коронавирусом. «Всей палатой смотрим», — отметил он.

Это уже вторая ночь, когда жители толпами рванули на улицу Рубинштейна. Одна из жительниц дома уже обратилась в администрацию Центрального района Петербурга и собирается написать жалобу в прокуратуру. Об этом сообщал Пятый канал.