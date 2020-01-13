Петербургская больница выплатит инвалиду 750 тыс рублей за плохое лечение
Одна из петербургских больниц выплатит пациенту 750 тысяч рублей компенсации за некачественную медицинскую помощь, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
По данным издания, инвалид подал в суд на «Городскую туберкулезную больницу № 2». Выяснилось, что он получал некачественное лечение. При этом медицинская помощь оказывалась не в полном объеме и с нарушением стандартов. Выборгский районный суд обязал медучреждение выплатить пострадавшему 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.