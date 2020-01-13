Петербургская больница выплатит инвалиду 750 тыс рублей за плохое лечение

По данным издания, инвалид подал в суд на «Городскую туберкулезную больницу № 2». Выяснилось, что он получал некачественное лечение. При этом медицинская помощь оказывалась не в полном объеме и с нарушением стандартов. Выборгский районный суд обязал медучреждение выплатить пострадавшему 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.