Петербургская больница №20 впервые с апреля 2020 года вернулась к обычному режиму работы

Санкт-Петербургская больница № 20 вернулась к обычному режиму работы. С апреля 2020 года больница функционировала в режиме «красной зоны», написала газета «Петербургский дневник».

Все ковидные пациенты выписаны из больницы, здание продезинфицировано, в него вернули обычное оборудование. С понедельника больница принимает пациентов по своим обычным направлениям: хирургическому, урологическому, гинекологическому.