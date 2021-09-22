Петербургская больница №15 получит новый современный корпус

Городскую больницу № 15 в Санкт-Петербурге ждут изменения — в октябре начнется снос двух старых корпусов, вместо них построят новый корпус с отделением трансплантации костного мозга. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

В октябре начнется снос двух старых корпусов — челюстно-лицевой хирургии и гематологического. Вместо них появится новый корпус в виде буквы Н. А старый стационар на Авангардной улице переделают в современный полноценный стационар на 1100 коек.