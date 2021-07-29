Петербург заполонили самодельные кальяны

На улицах Санкт-Петербурга стали повсеместно продавать самодельные «кальяны с собой». Что это такое и с какими проблемами сталкиваются городские власти в борьбе с этим явлением, рассказала газета «Петербургский дневник».

Одноразовые кальяны делают в кафе, барах и просто на улицах города. Они изготавливаются из грейпфрутов, трубочек и одноразового стакана. Как уверяют продавцы, хватает такого кальяна на 40 минут, а стоит он около 900 рублей.

Желающих покурить такой кальян много, но среди жителей города есть и недовольные новой модой. На странице губернатора Петербурга Александра Беглова петербуржцы поинтересовались, являются ли самодельные кальяны законным бизнесом, ведь курение в городе разрешено только в специально отведенных зонах.

На это поступил ответ от аккаунта комитета по вопросам правопорядка и безопасности.

«К сожалению, сил районной администрации, полиции <…> и других органов недостаточно, чтобы одномоментно искоренить это явление во всем городе сразу», — написали представители комитета.

В ведомстве пояснили, что незаконная торговля — не уголовное преступление, а административное нарушение, за которое предусмотрены штрафы. После уплаты штрафов уличные торговцы спокойно возвращаются к своему занятию.