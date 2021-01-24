Петербург впервые опередил Москву по числу выявленных случаев ковида за неделю

Санкт-Петербург оказался на первом месте по числу выявленных случаев COVID-19 за неделю. Такого не было за все время пандемии коронавируса. За семь дней петербургские медики зафиксировали 22 116 случаев болезни. Московские — 21 478.

В целом в России за неделю выявили 151 191 случай ковида. Это на 9,1% меньше, чем неделей раньше. Это число стало минимальным с начала ноября.

По данным оперштаба, с марта 2020 года в РФ выявили 3 719 400 случаев заболевания. Выздоровели 3 131 760 человек.

Специалисты уверены, что остановить распространение 2019-nCoV поможет масштабная вакцинация, которая уже началась в России. Власти планируют привить 20 миллионов человек до апреля. Всего вакцинацию должно пройти более половины населения страны без учета детей и переболевших, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

В последнее время эпидемическая ситуация начала постепенно стабилизироваться после повторной вспышки коронавируса в сентябре. В Москве решили отменить некоторые ограничения. Столичные музеи и библиотеки снова открыли свои двери для посетителей, а в кино и театр стали пускать больше зрителей.