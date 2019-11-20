Петербург вновь вспомнит о Галине Старовойтовой

Жители Санкт-Петербурга стараются хранить память о Старовойтовой. Ее убили в доме 91 по каналу Грибоедова. Теперь на этом здании висит мемориальная доска. Школа № 397, сквер на Суворовском проспекте и автобусная остановка получили имя Галины Старовойтовой. В память об убитом депутате учредили две правительственные стипендии для студентов. Их обычно вручают за научную деятельность в конфликтологии, этнографии, поскольку Галина Старовойтова помогала разрешать межнациональные конфликты.

Бывшую приемную депутата на Большой Морской улице превратили в музей. В настоящее время за ним следит сестра Галины — Ольга Старовойтова. В музее хранится архив бумаг, фотографии.

«Экспонаты в музей передавала семья, а идею подал Музей политической истории. Попасть в него, правда, непросто, потому что работает он два раза в неделю, и мы просим посетителей звонить по телефону заранее и записываться», — уточнила Ольга Старовойтова.

Однако, по ее словам, в Ночь музеев бывшую приемную Старовойтовой откроют для посещения.

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«Люди и сейчас вспоминают, как приходили сюда со своими просьбами, оставляют записи в книге отзывов. Увы, это, по сути, единственный экспонат, который пополняется, а в целом за 20 лет ничего не изменилось», — пояснила Ольга Старовойтова.

Помощник Галины Старовойтовой Руслан Линьков участвовал в создании музея.

«Я был одним из создателей музея. Но когда проект уже готов, я в его работу стараюсь не вмешиваться. В Петербурге работает несколько музейных проектов, к старту которых я имел отношение. Среди них, например, музей „Петровская акватория“ (интерактивный музей-макет, воспроизводящий архитектуру и атмосферу Петербурга XVIII века). Все эти проекты в дальнейшем живут каждый своей жизнью», — рассказал он.

Ранее лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова обвинили в убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой.