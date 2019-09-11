Петербург увидит часть парка славы ВМФ в 2020 году

Значительная часть парка славы военно-морского флота «Кронштадт. Остров Фортов» появится в Петербурге в 2020 году. Дорожная карта проекта уже готова, осталось привлечь инвесторов, в том числе иностранных.

Представитель рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу рассказала о ходе работ по проекту, отметив, что пока выйти на площадку не удалось, однако земельный изыскания, включая археологию, завершены. Это при том, что

Я уверена, что на площадку мы выйдем во втором квартале 2020 года. И Петербург уже к концу 2020-го года увидит Центральную аллею вместе со значительной частью центрального парка Ксения Шойгу.

К концу 2019 года инициаторы подпишут инвестиционные соглашения, сумма которых составит 20% от стоимости всего проекта. В нем могут принять участие китайские и арабские инвесторы.

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Туристический кластер включит в себя военно-морской музей, гостиница, исторический парк. В этой зоне намечены и другие постройки, например, океанариум для детей. Всего планируется построить около 35 объектов на территории площадью 100 гектаров. Кроме того, 11 сентября стартовал конкурс на создание мемориала погибшим морякам на территории парка.