Петербург преобразится к Новому году

По информации агентства, украшение города к Новому году 2020 обойдется в 337 миллионов рублей — это на 6% больше, чем потрачено в прошлом году. Отдельное внимание планируют уделить местам народных гуляний.

Более 60 искусственных елей поставят в Петербурге, а главное новогоднее дерево высотой 25 метров появится по традиции на Дворцовой площади.

Для праздничного оформления заготовлено более 3,5 тысячи элементов. Особенно позаботятся об украшении фасадов домов, фонарных столбов, чаш фонтанов, кустарников и деревьев.

Северная столица будет готовиться к празднованию с 1 ноября по 20 декабря. Тема наступающего года — театр, украшения появятся соответствующие. Володарский мост и Семеновская площадь преобразятся к зимнему празднику впервые.

«В нашем понимании это тоже относится к театральной тематике, поскольку это можно увидеть на подмостках театральных сцен. Театральную стилистику украшений можно будет увидеть на Московском проспекте в виде „занавеса театра“. Дворцовый мост за счет фалдового оформления тоже будет напоминать театральный занавес», — отметили представители «Городского центра рекламы и праздничного оформления» в комментарии «Петербургскому дневнику».

Праздничным оформлением хотят выделить и окраины города, особенно активно строящиеся районы.

«Мы поддерживаем единый стиль с украшением нашей главной магистрали — Московского проспекта. В этом году будет несколько новинок», — добавил Глава Московского района Владимир Ушаков.

А урбанист Михаил Климовский обратил внимание, что нужно позаботиться о свете.

«Районам стоит сконцентрироваться именно на световой игре, и у каждого будет своя „фишка“. Так, Московский район сочетает в себе и конструктивизм, и сталинский ампир — там можно создать абсолютно разные образы. В Приморском районе можно оживить морскую тематику», — заметил он.